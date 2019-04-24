Украина обратилась в Совет Европы из-за ситуации с российскими паспортами

Генерального секретаря Совета Европы и председателя ПАСЕ проинформировано об указе президента России Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов в "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

Он отметил, что ситуация в СЕ сейчас непростая из-за того, что РФ хотят вернуть в ПАСЕ.

"Только что на официальном заседании проинформировал послов государств-членов Совета Европы, генерального секретаря СЕ и председателя ПАСЕ об указе Путина об упрощенном предоставлении гражданства жителям ОРДЛО. Отметил, что речь идет про "осетинский сценарий "для Донбаса... Поэтому решение Путина могут "случайно" и не заметить. Так, реалии мира строгие. Но приходится бороться в любой реальности", - сообщил он.

Напомним, в России упростили​ процедуру предоставления российского гражданства жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

Поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", позволяющие президенту РФ предоставлять российское гражданство отдельным категориям иностранцев по упрощенной схеме, вступил в силу в конце марта 2019 года.