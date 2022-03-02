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Украина обратилась к 50 морским государствам для организации морской блокады России

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Среда 02 марта 2022 09:29
Украина обратилась к 50 морским государствам для организации морской блокады России Фото: Украина обратилась в 50 морских держав для организации морской блокады России (dpsu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Министерство инфраструктуры Украины направило уже около 50 обращений в адрес ведущих морских держав и ассоциаций мира с просьбой прекратить морское сообщение с портами Российской Федерации, а также обслуживание российских судов в иностранных портах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ведомство в Telegram-канале.

В министерстве отметили, что основанием для такого обращения является вторжение войск России в Украину и многочисленные факты нарушения страной-оккупантом международного морского права.

"В настоящее время готовится распорядительный документ по запрещению плавания в территориальном море Украины, а также заходы в морские порты Украины: судов под флагом российской федерации; судов, владельцами, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются граждане РФ, юридические лица, зарегистрированные на территории российской федерации, а также физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции", - пишет министерство.

Одновременно будет запрещен также заход украинских судов в российские порты.

Кроме этого, в ближайшее время будет принято решение о расторжении соглашения об использовании внутренних водных путей с Беларусью, а также обращение в ИМО с целью распространения указанной информации для внедрения аналогичных санкций другими странами.

В морских портах Украины в связи с этим установлен 3-й уровень безопасности.

Сейчас, как сообщили в МИУ, санкции против России уже ввела Великобритания, которая запретила заход в свои порты судам, каким-то образом связанным с российской федерацией.

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