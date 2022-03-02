ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна звернулася до 50 морських держав для організації морської блокади Росії

Новость на русском →
Середа 02 березня 2022 09:29
Україна звернулася до 50 морських держав для організації морської блокади Росії Фото: Україна звернулася до 50 морських держав для організації морської блокади Росії (dpsu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Міністерство інфраструктури України направило вже близько 50 звернень на адресу провідних морських держав та асоціацій світу з проханням припинити морське сполучення з портами Російської Федерації, а також обслуговування російських суден в іноземних портах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відомство у Telegram-каналі.

У міністерстві зазначили, що підставою для такого звернення є вторгнення військ Росії в Україну та численні факти порушення країною-окупантом міжнародного морського права.

"Наразі готується розпорядчий документ щодо заборони плавання у територіальному морі України, а також заходження до морських портів України: суден під прапором Російської Федерації; суден, власниками, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни РФ, юридичні особи, які зареєстровані на території російської федерації, а також фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано санкції", - пише міністерство.

Одночасно буде заборонено також захід українських суден до російських портів.

Окрім цього, найближчим часом буде ухвалено рішення про розірвання угоди про використання внутрішніх водних шляхів з Білоруссю, а також звернення до ІМО з метою поширення зазначеної інформації для впровадження аналогічних санкцій іншими країнами.

У морських портах України у зв'язку з цим встановлено 3-ій рівень безпеки.

Наразі, як повідомили в МІУ, санкції проти Росії вже ввела Великобританія, яка заборонила захід у власні порти суднам, будь-яким чином пов'язаним з російською федерацією.

Читайте РБК-Україна в Google News
МІУ Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі