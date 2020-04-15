Украина обеспечивает стратегические авиаперевозки для стран НАТО во время пандемии, - Столтенберг

Самолеты являются очень важными, чтобы перевозить медицинское оборудование из Китая
Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Украина обеспечивает стратегические воздушное перевозки для стран НАТО во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Отвечая на вопрос о привлечения стран-партнеров к операции НАТО по противодействию COVID-19 с учетом использования НАТО крупнейших в мире украинских самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия", Столтенберг отметил, что Украина помогает союзникам НАТО благодаря своим самолетам.
"Есть украинские самолеты, которые НАТО использует для того, чтобы обеспечить стратегические перевозки. Я видел эти самолеты, они огромные. У них чрезвычайные мощности. Украинские самолеты демонстрируют, как НАТО сотрудничает со страной-партнером Украиной, чтобы осуществить воздушные перевозки в союзников НАТО. Эти самолеты уже долгий период времени являются очень важными, чтобы перевозить медицинское оборудование из Китая вокруг света в страны-члены НАТО в Европе. Тоесть да, мы работаем с Украиной и приветствуем тесное сотрудничество с Украиной", - сказал Столтенберг.
Также он отметил, что сейчас НАТО рассматривает, как можно усилить партнерство с Украиной.
Ранее сообщалось, что Североатлантический Альянс (НАТО) соберется в апреле, чтобы обсудить методы борьбы с пандемией коронавируса.