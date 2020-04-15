Украина обеспечивает стратегические авиаперевозки для стран НАТО во время пандемии, - Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Украина обеспечивает стратегические воздушное перевозки для стран НАТО во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Отвечая на вопрос о привлечения стран-партнеров к операции НАТО по противодействию COVID-19 с учетом использования НАТО крупнейших в мире украинских самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия", Столтенберг отметил, что Украина помогает союзникам НАТО благодаря своим самолетам.

"Есть украинские самолеты, которые НАТО использует для того, чтобы обеспечить стратегические перевозки. Я видел эти самолеты, они огромные. У них чрезвычайные мощности. Украинские самолеты демонстрируют, как НАТО сотрудничает со страной-партнером Украиной, чтобы осуществить воздушные перевозки в союзников НАТО. Эти самолеты уже долгий период времени являются очень важными, чтобы перевозить медицинское оборудование из Китая вокруг света в страны-члены НАТО в Европе. Тоесть да, мы работаем с Украиной и приветствуем тесное сотрудничество с Украиной", - сказал Столтенберг.

Также он отметил, что сейчас НАТО рассматривает, как можно усилить партнерство с Украиной.

Ранее сообщалось, что Североатлантический Альянс (НАТО) соберется в апреле, чтобы обсудить методы борьбы с пандемией коронавируса.