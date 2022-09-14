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Украина нуждается в разблокировании портов для экспорта продукции, - ФРТУ

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Среда 14 сентября 2022 15:16
Украина нуждается в разблокировании портов для экспорта продукции, - ФРТУ Фото: Украина нуждается в разблокировании портов для экспорта продукции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В результате российской агрессии и блокады морских портов экспорт Украины сократился почти наполовину (минус 47% во 2 квартале 2022 по сравнению со вторым кварталом 2021). Для того чтобы нарастить его объемы, Украина крайне нуждается в разблокировании портов для экспорта продукции и увеличении передачи вагонов через пограничные переходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ) Владимира Гусака.

По его словам, Украина имеет мощности для передачи 3,4 тыс. вагонов в сутки, но фактически передается 1,8-1,9 тыс. вагонов. Передача еще 1,5 тыс. вагонов в сутки - дополнительные 3 млн тонн экспорта Украины на сумму минимум в 500 млн долларов США в месяц. И это вопрос не только разной ширины железнодорожной колеи в Украине и ЕС: много можно достичь путем административных и организационных мер, например - упрощение процедур фитосанитарного и ветеринарного контроля.

Гендиректор ФРТУ отметил: открытие украинских портов для экспорта зерновых стало позитивным явлением, однако необходимо открывать украинские порты для экспорта всех грузов, не только сельскохозяйственных. В то же время, разблокирование морских портов позволит УЗ нарастить объемы перевозок.

Напомним, ранее железорудные комбинаты Украины также обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом оказать содействие в разблокировании морских портов для экспорта металлопродукции.

Как сказано в их открытом письме, восстановление экспорта принесет в бюджет минимум 5 млрд грн ежемесячно в виде налогов и сборов, а также страна будет получать более 600 миллионов долларов валютной выручки ежемесячно.

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