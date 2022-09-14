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Україна потребує розблокування портів для експорту продукції, - ФРТУ

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Середа 14 вересня 2022 15:16
Україна потребує розблокування портів для експорту продукції, - ФРТУ Фото: Україна потребує розблокування портів для експорту продукції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

В результаті російської агресії та блокади морських портів експорт України скоротився майже наполовину (мінус 47% у 2 кварталі 2022 порівняно з другим кварталом 2021). Для того, аби наростити його обсяги, Україна вкрай потребує розблокування портів для експорту продукції та збільшення передачі вагонів через прикордонні переходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ) Володимира Гусака.

За його словами, Україна має потужності для передачі 3,4 тис. вагонів на добу, але фактично передається 1,8-1,9 тис. вагонів. Передача ще 1,5 тис. вагонів на добу - додаткові 3 млн тон експорту України на суму щонайменше в 500 млн доларів США на місяць. І це питання не лише різної ширини залізничної колії в Україні та ЄС: багато можна досягти шляхом адміністративних та організаційних заходів, наприклад - спрощення процедур фітосанітарного та ветеринарного контролю.

Гендиректор ФРТУ зауважив: відкриття українських портів для експорту зернових стало позитивним зрушенням, однак необхідно відкривати українські порти для експорту усіх вантажів, не лише сільськогосподарських. Водночас, розблокування морських портів дозволить УЗ наростити обсяги перевезень.

Нагадаємо, раніше залізорудні комбінати України також звернулися до президента Володимира Зеленського з закликом посприяти в розблокуванні морських портів для експорту металопродукції.

Як сказано в їхньому відкритому листі, відновлення експорту принесе у бюджет мінімум 5 млрд грн щомісяця у вигляді податків і зборів, а також країна отримуватиме понад 600 мільйонів доларів валютної виручки щомісяця.

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