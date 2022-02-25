Украина нуждается в помощи вооружениями и техникой, - обращение главы Рады

"Украина нуждается в помощи вооружениями и техникой, что позволит нивелировать преимущество войск Российской Федерации в воздухе, на море и в бронированной технике. В условиях реальной войны Украина нуждается также в помощи для поддержания устойчивости и стабильности экономики и финансового сектора", - отметил он.

Рада призвала международное сообщество:

1) Силами НАТО развернуть бесполетную зону над территорией Украины для защиты гражданского населения от авиа - и ракетных ударов;

2) применить самые жесткие санкции с целью лишить милитаристскую машину Российской Федерации финансовых дотаций - отключить ее от SWIFT, заморозить финансовые и другие операции с Российской Федерацией и всеми без исключения государственными субъектами данного государства, ввести мощные санкции против всех российских государственных банков;

3) запретить передачу Российской Федерации каких-либо военных товаров и технологий, а также товаров и технологий двойного назначения, прекратить все виды военного и военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией, запретить мероприятия и обслуживания в морских портах мира военно-морских судов Российской Федерации, посадки и обслуживание в аэропортах мира военно-воздушных судов Российской Федерации;

4) прекратить сотрудничество с Российской Федерацией в космической, авиационной, высокотехнологичной сферах, в приборостроении, включительно с запретом передачи Российской Федерации средств программного обеспечения;

5) запретить Российской Федерации страховать авиационные, морские, железнодорожные и автомобильные средства и пассажирские и грузовые перевозки;

6) прекратить все виды транспортного сообщения с Российской Федерацией;

7) остановить импорт российских нефти и газа, отказавшись от поставок энергоносителей из Российской Федерации, или по крайней мере максимально их ограничить, прекратить существование газопровода "Северный поток - 2", а также прекратить строительство атомных электростанций "Росатомом" за пределами Российской Федерации;

8) прекратить любой политический диалог с режимом Владимира Путина к его безусловного согласия прекратить военные действия в Украине, вывести войска с Украины в ее международно признанных границах и вернуться за стол переговоров;

9) применить самые жесткие персональные санкции к лицам, которые находятся в окружении Владимира Путина, руководства и сотрудников всех федеральных, региональных и местных органов власти Российской Федерации, а также членов их семей;

10) заморозить активы, счета, конфисковать имущество, отменить право на работу, учебу и постоянное проживание за пределами Российской Федерации для всех лиц, связанных с представителями органов власти Российской Федерации, и членов их семей;

11) прекратить выдачу виз гражданам Российской Федерации, за исключением лиц, которых преследует этот диктаторский режим.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Украине сейчас, о ситуации на Донбассе и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события - в текстовом онлайне РБК-Украина.