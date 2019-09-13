ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина никогда не соглашалась на формулу Штайнмайера, - советник Порошенко

Новости » Политика    13.09.2019 - 17:25
Украина никогда не соглашалась на формулу Штайнмайера, - советник Порошенко
Фото: Константин Елисеев (из открытых источников)

Украина не могла дать согласие на формулу Штайнмайера, отметил Елисеев

Советник Петра Порошенко Константин Елисеев заявил, что Украина не соглашалась на формулу Штайнмайера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Как экс-участник нормандских переговоров на уровне дипсоветников разъясняю: по принципу "ничего не согласовано, пока все не согласовано", Украина никогда не давала и не могла дать согласие на формулу Штайнмайера. Глава государства не мог согласовывать то, что требует согласия ВРУ. РФ расставляет ловушки", - написал он.

Адвокат раскрыл детали допроса Порошенко Порошенко осудил роспуск ЦИК
Новости Украины Константин ЕлисеевПорошенко Петр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь