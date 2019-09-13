Украина никогда не соглашалась на формулу Штайнмайера, - советник Порошенко

Фото: Константин Елисеев (из открытых источников)

Украина не могла дать согласие на формулу Штайнмайера, отметил Елисеев

Советник Петра Порошенко Константин Елисеев заявил, что Украина не соглашалась на формулу Штайнмайера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Как экс-участник нормандских переговоров на уровне дипсоветников разъясняю: по принципу "ничего не согласовано, пока все не согласовано", Украина никогда не давала и не могла дать согласие на формулу Штайнмайера. Глава государства не мог согласовывать то, что требует согласия ВРУ. РФ расставляет ловушки", - написал он.