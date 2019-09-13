Україна ніколи не погоджувалась на формулу Штайнмаєра, - радник Порошенка

Фото: Костянтин Єлісєєв (з відкритих джерел)

Україна не могла дати згоду на формулу Штайнмайєра, зазначив Єлісєєв

Радник Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв заявив, що Україна не погоджувалась на формулу Штайнмайєра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Як екс-учасник нормандських переговорів на рівні дипрадників роз'яснюю: за принципом "нічого не погоджено, поки все не погоджено", Україна ніколи не давала і не могла дати згоду на формулу Штайнмайєра. Глава держави не міг погоджувати те, що потребує згоди ВРУ. РФ розставляє пастки", - написав він.