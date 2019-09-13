ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна ніколи не погоджувалась на формулу Штайнмаєра, - радник Порошенка

Новини » Політика    13.09.2019 - 17:25
Україна ніколи не погоджувалась на формулу Штайнмаєра, - радник Порошенка
Фото: Костянтин Єлісєєв (з відкритих джерел)

Україна не могла дати згоду на формулу Штайнмайєра, зазначив Єлісєєв

Радник Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв заявив, що Україна не погоджувалась на формулу Штайнмайєра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Як екс-учасник нормандських переговорів на рівні дипрадників роз'яснюю: за принципом "нічого не погоджено, поки все не погоджено", Україна ніколи не давала і не могла дати згоду на формулу Штайнмайєра. Глава держави не міг погоджувати те, що потребує згоди ВРУ. РФ розставляє пастки", - написав він.

Адвокат розкрив деталі допиту Порошенка Порошенко засудив розпуск ЦВК
Новини України Костянтин ЄлісєєвПорошенко Петро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся