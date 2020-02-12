Фото: встреча Михаила Радуцкого с делегацией Нидерландов (iportal.rada.gov.ua)

Нидерланды заинтересованы в опыте Украины в проведении реформы системы здравоохранения

Украина и Нидерланды углубят сотрудничество в сфере здравоохранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, состоялась встреча главы комитета парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого с представителями нидерландской делегации во главе с послом Нидерландов в Украине Йоганнесом где Молом.

В частности, Радуцкий поблагодарил посла за содействие в организации встречи и за заинтересованность нидерландской стороны в развитии сотрудничества с Украиной.

"Для нас это очень важно, и сегодняшняя встреча должна стать платформой для дальнейшего сотрудничества", - сказал парламентарий.

Посол в свою очередь отметил заинтересованность в опыте Украины в проведении реформы системы здравоохранения, в частности, внедрении электронной системы здравоохранения eHealth.

"Сегодня в Министерстве здравоохранения Украины мы ознакомились с положением дел в области здравоохранения Украины и поражены тем широким спектром вопросов, которые планируются к внедрению, а также темпом реформ", - сказал он.

"Цель визита - налаживание сотрудничества, как на уровне министерств, на уровне бизнеса, так и на уровне распространения и обмена знаниями между экспертными институтами. Это касается как концессии в сфере здравоохранения, так и в целом развития здравоохранения и решения сложностей, возникающих в процессе реформирования системы", - добавил Мол.

Указано, что стороны высказались за углубление и расширение сотрудничества в сфере здравоохранения, в частности, отметили важность обмена опытом в реформировании этой сферы.

Напомним, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что второй этап медицинской реформы начнется 1 апреля 2020 года. Так, в министерстве продолжается налаженный рабочий процесс, и второй этап реформы начнется при любых обстоятельствах.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Владимир Зеленский одобрил законопроект №2428, которым предусматривается льготный период для реорганизации учреждений здравоохранения в рамках медреформы.