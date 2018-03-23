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Интервью

Украина недополучила урожая более чем на 32 млрд гривен из-за завышенных цен на азотные удобрения

НовостиЭкономика    23.03.2018 - 15:45
Иллюстративное фото (acis.kiev.ua)
Иллюстративное фото (acis.kiev.ua)

По данным экспертов, внутри страны цены на азотные удобрения превышают общемировые на 30%

Из-за завышенных цен на азотные удобрения на внутреннем рынке в 2017 году государство недополучило урожая на более чем 32 млрд грн. Таковы выводы исследования, проведенного Национальным научным центром "Институт аграрной экономики" НААН Украины, консалтинговым агентстваом "УкрАгроКонсалт" и центром "Социальный мониторинг" по заказу ГС "Всеукраинская аграрная рада" (ВАР), передает "Интерфакс".

При этом общий уровень потерь, понесенных всеми категориями хозяйств из-за недостаточного внесения удобрений, оценивается в более чем 40 млрд грн.

"В опросе приняли участие 500 агрохозяйств, занимающиеся преимущественно выращиванием зерновых, кормовых и технических культур. Такой комплексный анализ был проведен в Украине впервые", - отметил заместитель председателя ВАР Михаил Соколов.

По словам Соколова, внутри страны цены на азотные удобрения превышают общемировые на 30%. К этому приводит коррупция и монопольное положение отдельного производителя - группы Ostchem, которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу и "диктует свои правила игры на рынке".

"Дело в том, что ввиду логистических ограничений Украина может завозить удобрения преимущественно из России. А в отношении российских азотных удобрений действует антидемпинговая пошлина, которая составляет до 36%. Это приводит к тому, что у нас цены выше, чем в мире и, в частности, в России. А если планы правительства о запрете импорта российских удобрений осуществятся, цены на азотные удобрения в Украине будут превышать мировые более чем на 50%", - заявил заместитель председателя ВАР.

Из-за завышенных цен на удобрения аграрии вносят их гораздо меньше нормы. В результате украинские почвы истощаются - ежегодно каждый гектар украинских сельхозземель теряет от 200 до 400 кг питательных веществ.

"В среднем уровень внесения азотных удобрений среди украинских аграриев составляет 40-60 кг на гектар. Тогда как, например, в Германии сельхозпроизводители используют на гектар около 110 кг азота - не удобрений, а только действующего вещества, а средний показатель по ЕС составляет около 75 кг действующего вещества (азота) / га", - говорится в исследовании.

"Остановить процесс деградации украинских земель возможно только путем снижения внутренних цен на удобрения. Без этого, из-за сокращения валового сбора урожая, страдают как сами сельхозпроизводители, так и украинская экономика в целом, ведь аграрный сектор генерирует более 40% валютной выручки страны и 18% ВВП", - отметил Соколов.

Как известно, летом 2017 консалтинговое агентство ААА подсчитало, что в результате искусственного дефицита азотных удобрений в Украине накануне весенней посевной кампании 2017 года и введения антидемпинговых пошлин на азотные удобрения с РФ, украинские агротоваропроизводители переплатили за удобрения более 200 млн долларов или более 5,2 млрд гривен.

Украина временно ограничивает импорт минеральных удобрений из России
Теги: удобрения
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