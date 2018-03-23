Україна недоотримала врожаю більш ніж на 32 млрд гривень через завищені ціни на азотні добрива

За даними експертів, всередині країни ціни на азотні добрива перевищують загальносвітові на 30%

Через завищені ціни на азотні добрива на внутрішньому ринку в 2017 році держава недоотримала врожаю на більш ніж 32 млрд грн. Такі висновки дослідження, проведеного Національним науковим центром "Інститут аграрної економіки" НААН України, консалтинговим агентством "УкрАгроКонсалт" і центром "Соціальний моніторинг" на замовлення ГС "Всеукраїнська аграрна рада" (ВАР), передає "Інтерфакс".

При цьому загальний рівень втрат, понесених всіма категоріями господарств через недостатнє внесення добрив, оцінюється в більш ніж 40 млрд грн.

"В опитуванні взяли участь 500 агрогосподарств, що займаються переважно вирощуванням зернових, кормових та технічних культур. Такий комплексний аналіз було проведено в Україні вперше", - зазначив заступник голови ВАР Михайло Соколов.

За словами Соколова, всередині країни ціни на азотні добрива перевищують загальносвітові на 30%. До цього призводить корупція та монопольне становище окремого виробника - групи Ostchem, яка належить бізнесменові Дмитру Фірташу і "диктує свої правила гри на ринку".

"Справа в тому, що зважаючи на логістичні обмеження Україна може завозити добрива переважно з Росії. А щодо російських азотних добрив діє антидемпінгове мито, яке становить до 36%. Це призводить до того, що у нас ціни вищі, ніж у світі і, зокрема, в Росії. А якщо плани уряду про заборону імпорту російських добрив здійсняться, ціни на азотні добрива в Україні будуть перевищувати світові більш ніж на 50%", - заявив заступник голови ВАР.

Через завищені ціни на добрива аграрії вносять їх набагато менше норми. У результаті українські ґрунти виснажуються - щорічно кожен гектар українських сільгоспземель втрачає від 200 до 400 кг поживних речовин.

"В середньому рівень внесення азотних добрив серед українських аграріїв становить 40-60 кг на гектар. Тоді як, наприклад, у Німеччині сільгоспвиробники використовують на гектар близько 110 кг азоту - не добрив, а лише діючої речовини, а середній показник по ЄС становить близько 75 кг діючої речовини азоту) / га", - йдеться в дослідженні.

"Зупинити процес деградації українських земель можливо тільки шляхом зниження внутрішніх цін на добрива. Без цього, через скорочення валового збору врожаю, страждають як самі сільгоспвиробники, так і українська економіка в цілому, адже аграрний сектор генерує більше 40% валютної виручки країни і 18% ВВП", - зазначив Соколов.

Як відомо, влітку 2017 консалтингове агентство ААА підрахувало, що в результаті штучного дефіциту азотних добрив в Україні напередодні весняної посівної кампанії 2017 року і введення антидемпінгових мит на азотні добрива з РФ, українські агротоваровиробники переплатили за добрива понад 200 млн доларів або більше 5,2 млрд гривень.