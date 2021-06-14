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Украина назвала единственное условие для запуска "Северного потока-2"

Автор: Анастасия Рокитна

Российско-немецкий газопровод "Северный поток-2" представляет угрозу Украине. Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.

Об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, это будет честная компенсация угроз.

"Мы против "Северного потока-2". Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины", - сообщил Кулеба.

Отметим, в России заявили, что морская часть первой нитки газопровода "Северный поток-2" технически завершена. Заполнение газом потока началось 11 июня.

Напомним, в Госдепе США заявили РБК-Украина, что американские власти регулярно взаимодействует с украинскими официальными лицами по поводу "Северного потока-2". Это делают, чтобы устранить риски, которые газопровод может принести Украине.

Польша заявила, что разочарована решением США снять санкции с оператора "Северного потока-2". Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что изменение политики США в отношении Германии основывается на "ложных надеждах" возобновить отношения с Евросоюзом".

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Новости Украины Российская ФедерацияУкраинаДмитрий КулебаСеверный поток-2