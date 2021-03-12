Украина назначила представителя при Всемирной туристической организации

Президент Владимир Зеленский издал указ о назначении постоянного представителя Украины при Всемирной туристической организации (ВТО). Представлять Украину в организации будет Сергей Погорельцев.

Об этом говорится на сайте Офиса президента .

Погорельцев сейчас находится на должности посла Украины в Испании, поэтому представителем при ВТО он будет по совместительству.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Испания Погорельцева Сергея Алексеевича постоянным представителем Украины при Всемирной туристской организации по совместительству", - говорится в тексте указа.