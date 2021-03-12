Украина назначила представителя при Всемирной туристической организации
Президент Владимир Зеленский издал указ о назначении постоянного представителя Украины при Всемирной туристической организации (ВТО). Представлять Украину в организации будет Сергей Погорельцев.
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
Погорельцев сейчас находится на должности посла Украины в Испании, поэтому представителем при ВТО он будет по совместительству.
"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Испания Погорельцева Сергея Алексеевича постоянным представителем Украины при Всемирной туристской организации по совместительству", - говорится в тексте указа.
Напомним, в марте Зеленский назначил нового посла Украины в США. Посольство возглавила бывший министр финансов.
Также недавно Зеленский вывел Михаила Саакашвили из совета по градостроительству.
Кроме того, глава государства назначил главу Херсонской ОГА. Область возглавил бывший исполняющий обязанности руководителя ОГА.