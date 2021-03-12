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Украина назначила представителя при Всемирной туристической организации

Новина українською → Киев, Пятница 12 марта 2021 22:39
Украина назначила представителя при Всемирной туристической организации Фото: Сергей Погорельцев (uk.wikipedia.org by Kromov)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский издал указ о назначении постоянного представителя Украины при Всемирной туристической организации (ВТО). Представлять Украину в организации будет Сергей Погорельцев.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Погорельцев сейчас находится на должности посла Украины в Испании, поэтому представителем при ВТО он будет по совместительству.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Испания Погорельцева Сергея Алексеевича постоянным представителем Украины при Всемирной туристской организации по совместительству", - говорится в тексте указа.

Напомним, в марте Зеленский назначил нового посла Украины в США. Посольство возглавила бывший министр финансов.

Также недавно Зеленский вывел Михаила Саакашвили из совета по градостроительству.

Кроме того, глава государства назначил главу Херсонской ОГА. Область возглавил бывший исполняющий обязанности руководителя ОГА.

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