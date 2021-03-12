Україна призначила представника у Всесвітній туристичній організації

Президент Володимир Зеленський видав указ про призначення постійного представника України у Всесвітній туристичній організації (ВТО). Представляти України в організації буде Сергій Погорельцев.

Про це йдеться на сайті Офісу президента .

Погорельцев наразі перебуває на посаді посла України в Іспанії, тому представником у ВТО він буде за сумісництвом.

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Іспанія Погорельцева Сергія Олексійовича постійним представником України при Всесвітній туристичній організації за сумісництвом", - йдеться в тексті указу.