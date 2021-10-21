Украина нарушила права переселенцев запретом голосовать на местных выборах, - ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил нарушение прав украинских переселенцев при отказе им в голосовании на местных выборах. И обязал Украину выплатить четверым заявительницам по 4 500 евро компенсации морального ущерба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение ЕСПЧ .

Сообщается, что в суд обратились переселенки Александра Селигененко, Анастасия Мартыновская, Дарья Свиридова и Евгения Терехова (родом из Севастополя, Алупки и Донецка), которые после оккупации территорий переехали в Киев и стали на учет. В то же время прописка у них оставалась прежняя.

В конце 2015 года они зарегистрировались для голосования перед местными выборами в Киеве, но их заявления отклонили. В ЦИК Украины в ответ на жалобу заявили, что основанием для голосования в местных выборах является прописка.

Заявители обратились в суды первой инстанции, которые признали, что право голоса на местных выборах есть у граждан Украины, которые "принадлежат" к местным общинам и проживают в соответствующих избирательных округах. И при этом место жительства должно быть указано в паспорте. Это решение поддержали апелляционные суды.

В решении ЕСПЧ указывается, что согласно украинскому законодательству, гражданин мог голосовать на местных выборах только по регистрации места жительства.

"Несмотря на то, что к заявителям не относились иначе, чем к другим гражданам, суд установил, что они, как временно перемещенные лица, находились в совершенно ином положении по сравнению с другими гражданами: они не могли просто вернуться по месту жительства в другую часть Украины и проголосовать", - говорится в документе.

ЕСПЧ отмечает, что заявительницы на момент выборов проживали в Киеве более года, платили местные налоги и т. д. и, следовательно, были заинтересованы в исходе выборов.

"В соответствии с законодательством того времени заявители, кроме того, рисковали потерять статус ВПЛ в случае смены места жительства. В целом суд установил, что, не принимая во внимание конкретную ситуацию заявителей, власти дискриминировали их в праве голоса на местных выборах", - говорится в решении.

Кроме того, суд постановил, что Украина должна выплатить заявителям по 4 500 евро в качестве компенсации морального вреда.