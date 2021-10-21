Україна порушила права переселенців забороною голосувати на місцевих виборах, - ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) встановив порушення прав українських переселенців при відмові їм у голосуванні на місцевих виборах. І зобов'язав Україну виплатити чотирьом заявницям по 4 500 євро компенсації моральної шкоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення ЄСПЛ .

Повідомляється, що до суду звернулися переселенки Олександра Селігененко, Анастасія Мартиновська, Дар'я Свиридова та Євгенія Терехова (родом із Севастополя, Алупки та Донецька), які після окупації територій переїхали до Києва і стали на облік. У той же час прописка у них залишалася колишня.

Наприкінці 2015 року вони зареєструвалися для голосування перед місцевими виборами в Києві, але їхні заяви відхилили. У ЦВК України у відповідь на скаргу заявили, що підставою для голосування в місцевих виборах є прописка.

Заявники звернулися до судів першої інстанції, які визнали, що право голосу на місцевих виборах є у громадян України, які "належать" до місцевих громад і проживають у відповідних виборчих округах. І при цьому місце проживання має бути зазначено в паспорті. Це рішення підтримали апеляційні суди.

У рішенні ЄСПЛ вказується, що згідно з українським законодавством, громадянин міг голосувати на місцевих виборах тільки за реєстрацією місця проживання.

"Незважаючи на те, що до заявників не ставилися інакше, ніж до інших громадян, суд встановив, що вони, як тимчасово переміщені особи, перебували в зовсім іншому становищі в порівнянні з іншими громадянами: вони не могли просто повернутися за місцем проживання до іншої частини України і проголосувати", - йдеться в документі.

ЄСПЛ зазначає, що заявниці на момент виборів проживали в Києві більше року, платили місцеві податки і т.д. і, отже, були зацікавлені в результаті виборів.

"Відповідно до законодавства того часу заявники, крім того, ризикували втратити статус ВПО у разі зміни місця проживання. Загалом суд встановив, що, не беручи до уваги конкретну ситуацію заявників, влада дискримінувала їх у праві голосу на місцевих виборах", - йдеться в рішенні.

Крім того, суд постановив, що Україна має виплатити заявникам по 4 500 євро в якості компенсації моральної шкоди.