Украина направляла семь обращений к РФ с требованием отдать корабли

Украина по меньшей мере семь раз официально требовала от России вернуть захваченные в Черном море 25 ноября 2018 года украинские корабли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Елену Зеркаль в Facebook.

По ее словам, первое обращение было на следующее утро после незаконного захвата трех военных кораблей и 24 моряков.

"Были неоднократные обращения по этому же поводу к России. Требование немедленно освободить корабли есть и в нашем иске по Конвенции ООН по морскому праву от 1 апреля 2019 года", - отметила Зеркаль.

Всего обращений с требованием отдать корабли было "по крайней мере семь".

"Ответов ни на один, включая и последнее от 4 октября 2019 мы не получили. Хочу напомнить решение Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года: Россия должна немедленно передать под контроль Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", - отметила Зеркаль.

Также она добавила, что отказ РФ вернуть украинские корабли является очередным свидетельством нарушения ею норм и принципов международного права.

РБК-Украина писало, что в России в ответ на ноту вернуть украинские корабли заявили, что Киеву придется признать "провокацию в Керченском проливе".

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время Россия вернет украинские военные корабли, захваченные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.