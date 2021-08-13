ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина направит двух военнослужащих в миротворческую миссию в Боснии

Новина українською →
Киев, Пятница 13 августа 2021 21:23
Украина направит двух военнослужащих в миротворческую миссию в Боснии Фото: Украина направит двух военнослужащих в миротворческую миссию в Боснии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, двое военнослужащих примут участие в миссии ЕС "Алтея". Миротворческая операция продолжается в течение последних 17 лет, как продолжение миссии НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Официального интернет-представительства главы Украины.

Согласно указу, в операции ЕС "Алтея" в Боснии и Герцеговине примут участие двое человек из числа военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины. Кабинет Министров, со своей стороны, обязан принять все необходимые меры, чтобы обеспечить участие страны в миротворческой миссии.

Добавим, что НАТО начало миротворческую операцию на территории Боснии и Герцеговины в 1995 году, чтобы наблюдать за выполнением Дейтонского соглашения, которое было заключено в результате завершения войны. Уже 2 декабря 2004 года, Альянс передал собственную миссию - ЕС, после чего союз развернул свои силы и продолжил контролировать ситуацию на территории государства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Миротворец Украина
NEWS
Военные на Донбассе попали под обстрел из минометов и артиллерии, есть раненые
Военные на Донбассе попали под обстрел из минометов и артиллерии, есть раненые
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен