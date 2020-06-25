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Украина направила ноту протеста России из-за "парада" в Крыму

Новости » Политика     25.06.2020 - 09:15
Украина направила ноту протеста России из-за "парада" в Крыму
Фото: здание МИД Украины (РБК-Украина)

Киев направил ноту протеста из-за военного парада в оккупированном Крыму

Украина направила ноту протеста России из-за военного парада в оккупированном Крыму. Москва сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинском-российских отношениях.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В МИД заявили, что расценивают таке действия, как продолжение Россией политики милитаризации Крыма.

Это представляет серьезную угрозу европейской безопасности, добавили в министерстве.

"Особенно цинично выглядит привлечения российской оккупационной администрацией в милитаристских целях несовершеннолетних детей", - заявили в МИД.

Отметим, военный парад, организованный РФ, прошел в Симферополе, Керчи и Севастополе. Однако, на полуострове действует запрет на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией.

В связи с этим, Украина считает, что такие действия РФ свидетельствуют о том, что полуостров превращают в военную базу.

Ранее сообщалось, что Россия запугивает украинцев в оккупированном Крыму.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины МИД УкраиныРоссийская Федерацияпротест
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