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Украина налаживает новые пути экспорта зерна через порты ЕС

Фото: министр аграрной политики Николай Сольский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство аграрной политики Украины с партнерами ищет альтернативные логистические пути для отправки грузов через европейские морские порты. Сейчас из-за войны поставки идут преимущественно по железной дороге через западную границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики

"На сегодня создание альтернативной логистики для вывоза отечественной агропродукции являются жизненно важным вопросом для экономики нашего государства", - отметил министр Николай Сольский.

По его словам, в ближайшее время будут предложены решения.

Напомним, Украина в 2021 году собрала рекордный урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур - почти 110 млн тонн, в том числе зерновых и зернобобовых - более 85 млн тонн, масличных - почти 25 млн тонн.

Потребность внутреннего потребления зерна для Украины - 20 млн тонн в год, масличных - около 13 млн тонн.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что государство выкупит зерно и другие запасы продовольствия в объемах годового потребления всей страной за средства госбюджета. Это означает, что правительство Украины формирует резерв, который гарантирует украинцам стабильный запас продуктов питания.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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