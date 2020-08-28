Украина надеется на справедливое решение в апелляции по делу Маркива

Фото: девушка с плакатом Free Markiv (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Италии завтра, 29 августа, начнется апелляционное обжалование приговора заключенному нацгвардейцу Виталию Маркиву. Украина надеется на справедливое решение суда.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга.

"Завтра начнется апелляционное обжалование приговора защитнику Украины Виталию Маркиву... Мы безусловно уважаем итальянскую систему юстиции, но очень четко выражаем свою надежду, что решение будет справедливым и беспристрастным. Лишенным каких-либо эмоций и некорректной интерпретации фактов", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что Украина считает обвинения, выдвинутые нацгвардейцу, необоснованными.

"Вы знаете, что этот вопрос находится на контроле президента Украины. Активное участие в защите Виталия принимает МВД и министр Арсен Аваков", - добавил Кулеба.

Напомним, в начале июня министр внутренних дел Арсен Аваков с трибуны Верховной рады заявил, что после завершения карантина в Италии состоится апелляционный суд по делу Виталия Маркива. Министерство внутренних дел провело следственный эксперимент, доказывающий его невиновность в убийстве.

Как писало РБК-Украина, в конце ноября Украина подала апелляцию на решение итальянского суда в городе Павия по делу Маркива.

Так, украинец содержится в миланской исправительной колонии "Опера", где отбывают наказание лица, совершившие особо тяжкие преступления.