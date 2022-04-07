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Украина надеется на быстрое прохождение всех процедур по ленд-лизу из США, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на принятие Сенатом США закона о ленд-лизе для Украины. Он также заявил, что рассчитывает на скорейшее прохождение всех процедур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Благодарен Сенату США за принятие законопроекта о защите украинской демократии благодаря ленд-лизу. Это важный первый шаг к ленд-лизу, который будет способствовать поставке военного оборудования в Украину. Рассчитываем на скорейшее принятие в Палате представителей и подпись президента США", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что Сенат США одобрил закон о ленд-лизе, который позволит быстрее поставлять вооружения для Украины.

Аналогичный механизм для поддержки союзников был задействован во времена Второй мировой войны.

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