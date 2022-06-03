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Україна розпочинає експорт електроенергії до Молдови

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Україна, П'ятниця 03 червня 2022 15:48
Україна розпочинає експорт електроенергії до Молдови Фото: Україна поставлятиме електроенергію до Молдови (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НАЕК "Енергоатом" уклав експортний контракт з молдовською державною компанією Energocom. Постачання української електроенергії до Молдови розпочнеться з 4 червня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Відповідно до домовленостей, "Енергоатом" планує у червні поставити в Молдову 85,2 тис. МВт-год електроенергії за ціною 77 доларів за 1 МВт-год.

"Своєю чергою, завдяки експорту Енергоатом отримає додаткове джерело для фінансування ПСО, за яким здійснюється постачання електроенергії населенню", - йдеться в повідомленні.

Енергоспоживання Молдови значною мірою залежить від генерації на Молдовській ДРЕС, що належить РФ.

"Український експорт дозволить країні диверсифікувати постачання електричної енергії та посилити її енергетичну безпеку", - зазначили в прес-службі "Енергоатому".

Нагадаємо, Україна та Молдова разом подолали шлях інтеграції з європейською ENTSO-E. Енергосистеми обох країн були повністю синхронізовані з енергомережею континентальної Європи в середині березня 2022 року.

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