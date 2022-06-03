Україна розпочинає експорт електроенергії до Молдови

НАЕК "Енергоатом" уклав експортний контракт з молдовською державною компанією Energocom. Постачання української електроенергії до Молдови розпочнеться з 4 червня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії .

"Український експорт дозволить країні диверсифікувати постачання електричної енергії та посилити її енергетичну безпеку", - зазначили в прес-службі "Енергоатому".

Енергоспоживання Молдови значною мірою залежить від генерації на Молдовській ДРЕС, що належить РФ.

"Своєю чергою, завдяки експорту Енергоатом отримає додаткове джерело для фінансування ПСО, за яким здійснюється постачання електроенергії населенню", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до домовленостей, "Енергоатом" планує у червні поставити в Молдову 85,2 тис. МВт-год електроенергії за ціною 77 доларів за 1 МВт-год.

Нагадаємо, Україна та Молдова разом подолали шлях інтеграції з європейською ENTSO-E. Енергосистеми обох країн були повністю синхронізовані з енергомережею континентальної Європи в середині березня 2022 року.

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