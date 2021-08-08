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Украина начала жить в долг у природы: в ГЭИ объяснили, что это значит

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Киев, Воскресенье 08 августа 2021 12:40
Украина начала жить в долг у природы: в ГЭИ объяснили, что это значит Фото: Украина начала жить в долг у природы (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Государственной экологической инспекции заявили, что Украина живет в экологическом долгу. Это означает, что страна использует больше ресурсов, чем украинская окружающая среда может восстановить за год.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу главы Государственной экологической инспекции Андрея Малеваного.

"Сегодня наступил день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская окружающая среда может восстановить за год. С 8 августа Украина живет в долг у природы", - написал он.

Малеваный отметил, что эта дата была рассчитана исследователями организации Global Footprint Network. Ежегодно специалисты анализируют использование природных ресурсов в разных странах и на планете в целом и определяют День экологического долга. Для всей Земли он наступил 29 июля.

Загрязняя воду токсичными веществами, засоряя земли пластиком и хаотично добывая полезные ископаемые, человечество приближает Землю к полному истощению, отметил глава ГЭИ.

"Единственный выход для человечества - изменить подход к потреблению ресурсов. Для этого каждый из нас должен уменьшить свой экологический след - объем использованной энергии, воды и тому подобное. Простые привычки, как рациональное потребление водных и энергетических ресурсов, уменьшение генерирования мусора, применение принципа минимализма во время покупок, смогут спасти наше будущее", - отметил Малеваный.

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