Украина начала жить в долг у природы: в ГЭИ объяснили, что это значит

В Государственной экологической инспекции заявили, что Украина живет в экологическом долгу. Это означает, что страна использует больше ресурсов, чем украинская окружающая среда может восстановить за год.

"Сегодня наступил день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская окружающая среда может восстановить за год. С 8 августа Украина живет в долг у природы", - написал он.

Малеваный отметил, что эта дата была рассчитана исследователями организации Global Footprint Network. Ежегодно специалисты анализируют использование природных ресурсов в разных странах и на планете в целом и определяют День экологического долга. Для всей Земли он наступил 29 июля.

Загрязняя воду токсичными веществами, засоряя земли пластиком и хаотично добывая полезные ископаемые, человечество приближает Землю к полному истощению, отметил глава ГЭИ.

"Единственный выход для человечества - изменить подход к потреблению ресурсов. Для этого каждый из нас должен уменьшить свой экологический след - объем использованной энергии, воды и тому подобное. Простые привычки, как рациональное потребление водных и энергетических ресурсов, уменьшение генерирования мусора, применение принципа минимализма во время покупок, смогут спасти наше будущее", - отметил Малеваный.