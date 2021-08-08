Україна почала жити в борг у природи: в ДЕІ пояснили, що це означає

У Державній екологічні інспекції заявили, що Україна живе в екологічному боргу. Це означає, що країна використовує більше ресурсів, ніж українське довкілля може відновити за рік.

"Сьогодні настав день, коли українці використали більше ресурсів, ніж українське довкілля може відновити за рік. З 8 серпня Україна живе в борг у природи", - написав він.

Мальований зазначив, що ця дата була розрахована дослідниками організації Global Footprint Network. Щороку фахівці аналізують використання природних ресурсів у різних країнах та на планеті в цілому і визначають День екологічного боргу. Для всієї Землі він наступив 29 липня.

Забруднюючи воду токсичними речовинами, засмічуючи землі пластиком та хаотично видобуваючи корисні копалини, людство наближає Землю до повного виснаження, зазначив голова ДЕІ.

"Єдиний вихід для людства - змінити підхід до споживання ресурсів. Для цього кожен з нас повинен зменшити свій екологічний слід - обсяг використаної енергії, води тощо. Прості звички, як то раціональне споживання водних та енергетичних ресурсів, зменшення генерування сміття, застосування принципу мінімалізму під час покупок, зможуть врятувати наше майбутнє", - зазначив Мальований.