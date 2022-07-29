Украина начала свое расследование удара по пленным в Еленовке

Офис генерального прокурора начал свое расследование удара по украинским пленным в оккупированной Еленовке (Донецкая область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.
Сообщается, что инцидент с убийством украинских пленных квалифицирован как нарушение законов и обычаев войны.
"По данным следствия, 29 июля 2022 года государство-оккупант нанесло удар по территории исправительной колонии № 120 во временно оккупированном селе Еленовка Волновахского района Донецкой области. В результате погибли около 40 человек и 130 получили ранения", - говорится в сообщении.
В этой колонии оккупанты удерживают гражданских и военнопленных Вооруженных сил Украины.
Напомним, в обстрелянной колонии, в том числе, удерживаются пленные бойцы полка Национальной гвардии "Азов". Российская сторона обвиняет в обстреле украинскую армию, Генштаб ВСУ отрицает причастность.
По данным украинской стороны, пленных перевели в барак, по которому нанесен удар, лишь накануне инцидента. МИД уже призывает западных партнеров признать Россию страной-террористом.
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