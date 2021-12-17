Украина начала разработку водородного двигателя на предприятии "Зоря"-"Машпроект"

В Николаеве государственное предприятие Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Зоря" - "Машпроект" испытает двигатели на водородном топливе. Для работ будет создан специальный стенд, который будет готов осенью 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу предприятия Facebook.

"В научно-исследовательском отделении ГП "Зоря"-"Машпроект" будет создан специализированный испытательный стенд, который будет вовлечен в реализации программы предприятия по развитию водородных технологий", - говорится в сообщении.

По информации компании, стенд нужен для обеспечения работ по созданию камеры сгорания газотурбинных двигателей, которые работают на газо-водородном и чистом водородном топливе.

Так, завершить работы по созданию стенда планируется в 4-м квартале 2022-го года, а создать рабочий образец камеры сгорания - в 2023 году.

Сейчас ООО "Энерготехпром" ведутся работы по проектированию стенда. Работы по его строительству начнутся в феврале 2022-го года после утверждения проекта.

Отмечено, что "Заря"-"Машпроект" уже имеет наработки и опыт по использованию газо-водородного топлива для газотурбинного двигателя в энергетической отрасли. Сегодня водородный направление является одним из ключевых в научно-исследовательской работе предприятия.