ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна почала розробку водневого двигуна на підприємстві "Зоря"-"Машпроект"

Новость на русском →
Миколаїв, П'ятниця 17 грудня 2021 13:00
Україна почала розробку водневого двигуна на підприємстві "Зоря"-"Машпроект" Фото: Україна почала розробку водневого двигуна (facebook.com/zorya.mashproekt.official)
Автор: Марія Кучерявець

У Миколаєві державне підприємство Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект" випробує двигуни на водневому паливі. Для робіт буде створено спеціальний стенд, який буде готовим восени 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку підприємства у Facebook.

"У науково-дослідному відділенні ДП "Зоря"-"Машпроект" буде створено спеціалізований випробувальний стенд, який буде залучено у реалізації програми підприємства з розвитку водневих технологій", - йдеться в повідомленні.

За інформацією компанії, стенд потрібен для забезпечення робіт зі створення камери згоряння газотурбінних двигунів, які працюють на газо-водневому та чистому водневому паливі.

Так, завершити роботи зі створення стенду планується у 4-му кварталі 2022-го року, а створити робочий зразок камери згоряння - у 2023-му.

Наразі ТОВ "Энерготехпром" ведуться роботи з проєктування стенда. Роботи з його будівництва розпочнуться у лютому 2022-го року після затвердження проєкту.

Зазначено, що "Зоря"-"Машпроект" вже має напрацювання та досвід щодо використання газо-водневого палива для газотурбінного двигуна у енергетичній галузі. Сьогодні водневий напрямок є одним з ключових у науково-дослідній роботі підприємства.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв
NEWS
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
DAILY
Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах