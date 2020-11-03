Украина начала применять тесты на COVID-19 своего производства

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

В Украине начали внедрять тест-системы на выявление COVID-19 отечественного производства. На закупку таких тестов уже выделено около 1 млрд гривен.

Об этом в Верховной раде заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы завершили испытания украинских тест-систем на определение методом ИФА антиген к SARS-Cov-2 и уже внедряем их в Украине", - отметил Степанов.

Он также добавил, что Кабинет министров Украины выделил более 1,2 млрд гривен на тестирование. Из этой суммы 1 млрд гривен направят на закупку тестов, что позволит проводить еще 1 млн исследований в месяц.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения хочет ввести новый метод диагностики с помощью быстрых тестов на антигены. Для этого просят выделить около 2 миллиардов гривен.

Как отмечал Степанов, тесты на антиген могут проводиться в украинских лаборатории.

"Лабораторий, которые могут использовать метод ИФА, значительно больше. Они находятся кроме наших лабораторных центров и в наших больницах. В такой способ мы значительно увеличим количество тестирований", - добавил министр.