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Украина и Молдова изменят соглашение о свободной торговле на новых принципах

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Украина, Суббота 28 августа 2021 13:47
Украина и Молдова изменят соглашение о свободной торговле на новых принципах Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилице (kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украина и Молдова договорились внести изменения в соглашение о свободной торговле между странами. Протокол подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилице во время встречи 28 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Украины.

Как отметил Шмыгаль, изменения в соглашение о свободной торговле предусматривают, что в торговле между Украиной и Молдовой будут применяться Пан-евро-средиземноморские правила происхождения товаров.

"Это большое изменение в торговых отношениях. Переход на эти правила происхождения товаров объединяет украинское и молдавское соглашения об ассоциации с ЕС в одну систему. Год назад мы сделали такой шаг с Грузией. Теперь мы объединяем торговые режимы всех государств Ассоциированного трио между собой и с ЕС", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что система пан-евро-средиземноморской кумуляции позволяет торговать товарами, которые произведены из компонентов, могут происходить из всех стран в этой системе.

"Этот протокол является еще одним шагом к выходу стран ассоциированного трио из торговых отношений СНГ и переходу к ЕС-центрической экономике", - добавил украинский премьер.

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