Україна та Молдова змінять угоду про вільну торгівлю на нових принципах

Україна та Молдова домовилися внести зміни до угоди про вільну торгівлю між країнами. Протокол підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і прем’єр-міністр Молдови Наталія Гавріліце під час зустрічі 28 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду України .

Як зазначив Шмигаль, зміни до угоди про вільну торгівлю передбачають, що в торгівлі між Україною й Молдовою застосовуватимуться Пан-євро-середземноморські правила походження товарів.

"Це велика зміна в торгових відносинах. Перехід на ці правила походження товарів об’єднує українську й молдовську угоди про асоціацію з ЄС в одну систему. Рік тому ми зробили такий крок із Грузією. Тож тепер ми поєднуємо торгові режими усіх держав Асоційованого тріо між собою та з ЄС", - сказав він.

Шмигаль зауважив, що система пан-євро-середземноморської кумуляції дозволяє торгувати товарами, які вироблені з компонентів, що можуть походити з усіх країн у цій системі.

"Цей протокол є ще одним кроком до виходу країн Асоційованого тріо з торгових відносин СНД і переходу до ЄС-центричної економіки", - додав український прем’єр.