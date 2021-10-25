Украина, Молдова и Грузия определили приоритеты трехстороннего сотрудничества

Отмечается, что онлайн-встреча глав правительства Ассоциированного Трио прошла в рамках подготовки визита в институты Евросоюза. В ходе разговора Шмыгаль подчеркнул необходимость объединения усилий трех стран по основным направлениям взаимодействия, которые должны быть включены в декларацию саммита Восточного партнерства.

По его словам, эти приоритеты должны включать:

поддержку инициативы Ассоциированного Трио;

признание европейских стремлений и перспективы для стран, которые хотят присоединиться к ЕС и соответствуют Копенгагенским критериям;

поддержку территориальной целостности и решительное осуждение агрессии со стороны России;

интеграцию во внутренний рынок ЕС;

безопасность и оборонное сотрудничество.

Шмыгаль также отметил, что повестка дня Ассоциированного Трио должно фокусироваться на таких темах как упрощение доступа к услугам, усиление поддержки малого и среднего бизнеса и тому подобное. Среди приоритетов глава украинского правительства отметил торговлю, безопасность, экономическую устойчивость, здравоохранение и транспорт.

По итогам онлайн-встречи главы правительств Украины, Молдовы и Грузии договорились координировать действия для реализации совместных приоритетов и активизировать деятельность рабочих групп.