UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина, Молдова и Грузия определили приоритеты трехстороннего сотрудничества

Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел онлайн-встречу с главами правительств Молдовы Натальей Гаврилица и Грузии Ираклием Гарибашвили. В ходе беседы стороны обозначили приоритеты трехстороннего сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Отмечается, что онлайн-встреча глав правительства Ассоциированного Трио прошла в рамках подготовки визита в институты Евросоюза. В ходе разговора Шмыгаль подчеркнул необходимость объединения усилий трех стран по основным направлениям взаимодействия, которые должны быть включены в декларацию саммита Восточного партнерства.

По его словам, эти приоритеты должны включать:

  • поддержку инициативы Ассоциированного Трио;
  • признание европейских стремлений и перспективы для стран, которые хотят присоединиться к ЕС и соответствуют Копенгагенским критериям;
  • поддержку территориальной целостности и решительное осуждение агрессии со стороны России;
  • интеграцию во внутренний рынок ЕС;
  • безопасность и оборонное сотрудничество.

Шмыгаль также отметил, что повестка дня Ассоциированного Трио должно фокусироваться на таких темах как упрощение доступа к услугам, усиление поддержки малого и среднего бизнеса и тому подобное. Среди приоритетов глава украинского правительства отметил торговлю, безопасность, экономическую устойчивость, здравоохранение и транспорт.

По итогам онлайн-встречи главы правительств Украины, Молдовы и Грузии договорились координировать действия для реализации совместных приоритетов и активизировать деятельность рабочих групп.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГрузияМолдоваЕвросоюз