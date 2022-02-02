Украина могла потерять право выступления под нашим флагом – министр

По словам Гутцайта, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) могла лишить Украину права выступать с собственным флагом и вместо гимна Украины должна была звучать другая мелодия. Однако министерство молодежи и спорта помогло WADA провести расследование и предоставило все необходимые документы, чтобы избежать наказания.

"Если бы комиссия WADA нашла больше нарушений, нас могли бы дисквалифицировать как Россию" - заявил министр.

Что известно о нарушении Украиной антидопинговых правил

В октябре 2021 года WADA опубликовало отчет о нарушении Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦУ) международных стандартов тестирования и расследования.

Расследование под названием "Операция Геркулес" было начато в 2019 году. Были обнаружены доказательства, что с 2012 года НАДЦУ проводил необоснованный предварительный сбор проб, организуя тестирование спортсменов по предварительному сообщению.

"Есть убедительные доказательства того, что НАДЦУ связывался со спортсменами или их тренерами, чтобы попросить их явиться в центр следующего дня для тестирования. Имеющиеся данные свидетельствуют, что НАДЦУ часто перенимает эту практику перед важными международными соревнованиями", – сказал директор WADA Гюнтер Янгер.

Также отмечается, что "Операция Геркулес" получила убедительные доказательства того, что в 2021 году НАДЦУ сознательно сообщила о шести пробах, взятых в соревновательный период, как о тестах, сданных во внесоревновательный период, нарушая различные статьи всемирного антидопингового кодекса.

По словам Янгера, неправильное заполнение формы влияет на анализ, проводимый лабораторией, поскольку некоторые вещества и методы запрещены только на соревнованиях. Таким образом, положительный тест может быть ошибочно классифицирован как негативный, и в результате спортсмен может избежать нарушения антидопинговых правил.