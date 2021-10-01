Украина и Мальта сняли ограничения по авиасообщению между странами
Украина и Мальта договорились об отмене ограничений по регулярному авиасообщению между странами. Соглашение, в том числе, предусматривает установление неограниченное количество рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
"Министерство инфраструктуры Украины и министерство транспорта Республики Мальта договорились о взаимном снятии имеющихся ограничений регулярного воздушного сообщения между двумя государствами", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что соглашение предусматривает снятие ограничений по:
- количеству назначенных авиапредприятий;
- пунктов отправления и назначения на территориях обеих стран;
- установление неограниченного количества рейсов при регулярном авиасообщении.
В Мининфраструктуры, что договоренности увеличат количество авиарейсов между странами, а также положительно повлияют на стоимость авиабилетов.
В министерстве напомнили, что в октябре Украина и ЕС планируют подписать соглашение об общем авиационном пространстве (ОАП). Это позволит Украине полноценно войти в единое авиационное пространство Евросоюза.