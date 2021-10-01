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Украина и Мальта сняли ограничения по авиасообщению между странами

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Киев, Пятница 01 октября 2021 20:59
Украина и Мальта сняли ограничения по авиасообщению между странами Фото: Украина и Мальта отменили все ограничения по авиасообщению (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина и Мальта договорились об отмене ограничений по регулярному авиасообщению между странами. Соглашение, в том числе, предусматривает установление неограниченное количество рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Министерство инфраструктуры Украины и министерство транспорта Республики Мальта договорились о взаимном снятии имеющихся ограничений регулярного воздушного сообщения между двумя государствами", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что соглашение предусматривает снятие ограничений по:

  • количеству назначенных авиапредприятий;
  • пунктов отправления и назначения на территориях обеих стран;
  • установление неограниченного количества рейсов при регулярном авиасообщении.

В Мининфраструктуры, что договоренности увеличат количество авиарейсов между странами, а также положительно повлияют на стоимость авиабилетов.

В министерстве напомнили, что в октябре Украина и ЕС планируют подписать соглашение об общем авиационном пространстве (ОАП). Это позволит Украине полноценно войти в единое авиационное пространство Евросоюза.

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