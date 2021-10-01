Україна і Мальта зняли обмеження щодо авіасполучення між країнами

Україна і Мальта домовилися про скасування обмежень щодо регулярного авіасполучення між країнами. Угода, в тому числі передбачає встановлення необмежену кількість рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури .

"Міністерство інфраструктури України і Міністерство транспорту Республіки Мальта домовилися про взаємне зняття наявних обмежень регулярного повітряного сполучення між двома державами", - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що угода передбачає зняття обмежень щодо:

кількості призначених авіапідприємств;

пунктів відправлення та призначення на територіях обох країн;

встановлення необмеженої кількості рейсів при регулярному авіасполученні.

У Мінінфраструктури, що домовленості збільшать кількість авіарейсів між країнами, а також позитивно вплинуть на вартість авіаквитків.

У міністерстві нагадали, що в жовтні Україна і ЄС планують підписати угоду про спільний авіаційний простір (САП). Це дозволить Україні повноцінно увійти в єдиний авіаційний простір Євросоюзу.