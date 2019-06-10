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Украина - Люксембург: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    10.06.2019 - 17:53
Украина - Люксембург: прогноз букмекеров
Фото: матч Украина - Люксембург состоится на "Арена Львов" (ffu.ua)

Специалисты считают фаворитом подопечных Шевченко

Сборная Украины сыграет отборочный матч чемпионата Европы против команды Люксембурга. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть игру можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

10 июня 21:45
Львов, стадион "Арена Львов"

 

Букмекеры почти не сомневаются в победе сборной Украины. Так, на победу подопечных Андрея Шевченко принимаются ставки с коэффициентом - 1,08, успех Люксембурга оценивается в 35,00. На ничейный результат можно поставить 10,75.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко три дня назад провели один из лучших матчей в истории украинской сборной как по счету, так и по качеству игры, разгромив Сербию - 5:0.

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