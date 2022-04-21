Украина лоббирует снижение объемов поставок газа из РФ по "Северному потоку-1", - Reuters

По словам представителей европейских энергетических компаний, такой шаг заставит Россию транспортировать больше своего газа для Европы через Украину. Увеличение платежей за транзит поможет обороне Украины во время войны и удержать Россию от повреждения украинских газопроводов.

Представители украинского оператора газопровода и газовой компании "Нафтогаз" провели неделю в Вашингтоне, встречаясь с представителями администрации и конгрессменами, чтобы призвать их убедить Германию и других европейских союзников принять разработанный ими план.

По мнению аналитиков, перенаправление поставок из существующего газопровода "Северный поток-1" может оказаться сложной задачей. Действия ЕС против российского импорта могут быть восприняты как одностороннее нарушение контрактов на поставку.

В настоящее время только в Германию Россия ежегодно поставляет 55 миллиардов кубометров природного газа по "Северному потоку-1". Еще 40 миллиардов кубометров газа она поставляет в Европу через газотранспортную систему Украины и оплачивает транзитные сборы Украине в долларах США. Украинская трубопроводная система имеет свободную пропускную способность более 100 миллиардов кубометров.