Украина, Литва и Польша заключили совместную декларацию об осуждении военной агрессии РФ
В понедельник, 14 марта, состоялась встреча премьер-министров Украины, Литвы и Польши в рамках "Люблинского треугольника". Главы правительств заключили совместную декларацию об осуждении военной агрессии со стороны Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Встреча представителей "Люблинского треугольника" прошла в Варшаве. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль присутствовал в онлайн-режиме.
В совместной декларации стороны закрепили ряд решений и призывов к международному сообществу, в частности:
- осуждение преднамеренной атаки на суверенное государство и грубое нарушение основополагающих принципов международного права, использование военной силы против мирных жителей и гражданской инфраструктуры;
- чествование жертв войны среди мирных граждан и украинских военных;
- подтверждение непризнания незаконной аннексии Автономной Республики Крым и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
Кроме того, стороны призвали другие страны усилить давление на Россию и расширить экономические санкции против нее, протянуть к ответственности всех причастных к преступлениям, а международные организации МАГАТЭ и ООН обеспечить безопасность ядерных объектов в Украине и защиту гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения.
Представители "Люблинского треугольника" осудили решение Беларуси присоединиться к военным действиям России.
"Подчеркиваем, что Украина принадлежит к европейской семье и ей следует предложить статус страны-кандидата сейчас, после ее заявки на вступление в Европейский Союз, поданного президентом Украины Владимиром Зеленским", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Израиле заявили, что не будут помогать России обходить санкции, которая была введена против нее из-за начавшейся войны в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.