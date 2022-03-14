ru ua
Пн, 14 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина, Литва и Польша заключили совместную декларацию об осуждении военной агрессии РФ

Новина українською →
Варшава, Понедельник 14 марта 2022 13:57
Украина, Литва и Польша заключили совместную декларацию об осуждении военной агрессии РФ Фото: в Варваші состоялась встреча "Люблинского треугольника" (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталья Юрченко

В понедельник, 14 марта, состоялась встреча премьер-министров Украины, Литвы и Польши в рамках "Люблинского треугольника". Главы правительств заключили совместную декларацию об осуждении военной агрессии со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Встреча представителей "Люблинского треугольника" прошла в Варшаве. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль присутствовал в онлайн-режиме.

В совместной декларации стороны закрепили ряд решений и призывов к международному сообществу, в частности:

  • осуждение преднамеренной атаки на суверенное государство и грубое нарушение основополагающих принципов международного права, использование военной силы против мирных жителей и гражданской инфраструктуры;
  • чествование жертв войны среди мирных граждан и украинских военных;
  • подтверждение непризнания незаконной аннексии Автономной Республики Крым и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, стороны призвали другие страны усилить давление на Россию и расширить экономические санкции против нее, протянуть к ответственности всех причастных к преступлениям, а международные организации МАГАТЭ и ООН обеспечить безопасность ядерных объектов в Украине и защиту гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения.

Представители "Люблинского треугольника" осудили решение Беларуси присоединиться к военным действиям России.

"Подчеркиваем, что Украина принадлежит к европейской семье и ей следует предложить статус страны-кандидата сейчас, после ее заявки на вступление в Европейский Союз, поданного президентом Украины Владимиром Зеленским", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Израиле заявили, что не будут помогать России обходить санкции, которая была введена против нее из-за начавшейся войны в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вторжение России в Украину
NEWS
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе