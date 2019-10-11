ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина и Литва обсудили организацию Международной конференции по реформам в Вильнюсе

Новости » Политика    11.10.2019 - 05:23
Украина и Литва обсудили организацию Международной конференции по реформам в Вильнюсе
Фото: Николай Точицкий (УНИАН)

Международная конференция по вопросам реформ в Украине должна состояться в Вильнюсе в 2020 году

Представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий обсудил с послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Литвы Ричардасом Дягутисом вопросы подготовки к Международной конференции по вопросам реформ в Украине, запланированной в Вильнюсе в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу представительства Украины при ЕС в Facebook.

"Встреча была посвящена обсуждению организационных аспектов подготовки Международной конференции по вопросам реформ, а также актуальным вопросам сотрудничества Украина - ЕС", - говорится в сообщении.

Ричардас Дягутис подчеркнул приоритетность проведения конференции, которую рассматривают в Вильнюсе как часть общей стратегии поддержки процесса реформ в Украине.

Точицкий, в свою очередь, поблагодарил Дягутиса за последовательную поддержку Литвой Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках ЕС, и прежде всего в контексте противостояния российской агрессии и внедрения системных реформ в государстве.

Напомним, Украина надеется, что первое заседание обновленного парламентского Комитета ассоциации Украина - Европейский союз состоится до конца 2019 года.

Литва и Латвия не признают "выборы" в оккупированном Крыму Литва может присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса
Новости Украины Литвареформы в Украине
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь