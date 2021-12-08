Украина, Литва и Грузия подписали соглашение о сотрудничестве по кибербезопасности

Министры обороны Украины, Литвы и Грузии подписали соглашение в сфере кибербезопасности. Документ предусматривает создание группы по анализу и противодействую киберугрозам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Отмечается, что меморандум о взаимопонимании по группе анализа киберугроз при Региональном центре по кибербезопасности в Каунасе подписали министры обороны Украины и Литвы Алексей Резников и Арвидас Анушаускас. Грузинская сторона подпишет документ позднее.
Как отметил Резников, подписание меморандума усилит взаимодействие между странами в сфере кибербезопасности. "Все договоренности, которых мы сегодня достигли, безусловно, будут способствовать укреплению нашей обороноспособности, повышению оперативных и боевых возможностей Вооруженных сил Украины для гарантирования мира и благосостояния украинцев, литовцев, грузин и всей Европы в целом", - добавил министр.
Документ предусматривает создание группы по анализу киберугроз и определение предпосылок ее работы, финансирования, комплектования, оснащения и развертывания инфраструктуры.
В задачи группы входит развитие анализа и обмена между странами информации по киберугрозам, а также поиск уязвимостей безопасности, обработка инцидентов и проведение экспертизы.
Напомним, в конце августа президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую Стратегию кибербезопасности страны.