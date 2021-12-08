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Украина, Литва и Грузия подписали соглашение о сотрудничестве по кибербезопасности

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министры обороны Украины, Литвы и Грузии подписали соглашение в сфере кибербезопасности. Документ предусматривает создание группы по анализу и противодействую киберугрозам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Отмечается, что меморандум о взаимопонимании по группе анализа киберугроз при Региональном центре по кибербезопасности в Каунасе подписали министры обороны Украины и Литвы Алексей Резников и Арвидас Анушаускас. Грузинская сторона подпишет документ позднее.

Как отметил Резников, подписание меморандума усилит взаимодействие между странами в сфере кибербезопасности. "Все договоренности, которых мы сегодня достигли, безусловно, будут способствовать укреплению нашей обороноспособности, повышению оперативных и боевых возможностей Вооруженных сил Украины для гарантирования мира и благосостояния украинцев, литовцев, грузин и всей Европы в целом", - добавил министр.

Документ предусматривает создание группы по анализу киберугроз и определение предпосылок ее работы, финансирования, комплектования, оснащения и развертывания инфраструктуры.

В задачи группы входит развитие анализа и обмена между странами информации по киберугрозам, а также поиск уязвимостей безопасности, обработка инцидентов и проведение экспертизы.

Напомним, в конце августа президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую Стратегию кибербезопасности страны.

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