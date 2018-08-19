Украина лидирует по производству меда в Европе

Украина производит более 100 тыс. тонн меда в год

Украина занимает пятое место в мире по объемам производства меда и является лидером по его производству в Европе. Об этом сообщает в Facebook офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Сообщается, что Украина производит более 100 тыс. тонн меда в год.

"Наша страна производит более 100 тыс. тонн в год, то есть 6% мирового меда. Сегодня в Украине насчитывается около 400 тыс. пчеловодов, на которых приходится 4 миллиона ульев", - говорится в сообщении.

Отметим, что основными производителями меда есть восемь областей: Винницкая, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Житомирская, Николаевская, Полтавская и Кировоградская, которые производят 70% украинского меда, поставляемого в 35 стран мира. Большинство его Украина экспортирует в США, Германию, Польшу и Францию ​​- всего в 35 стран мира. В 2017 году в страны ЕС было поставлено более 50 тыс. тонн меда.

Напомним, с февраля текущего года право экспорта в страны ЕС имеет 291 украинское предприятие. На данный момент 111 из 291 предприятия это производители пищевых продуктов, в частности, мяса птицы, рыбы, меда, яиц, молока и молочных продуктов.