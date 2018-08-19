Україна лідирує з виробництва меду в Європі

Україна виробляє більше 100 тис. тонн меду на рік

Україна займає п'яте місце у світі за обсягами виробництва меду і є лідером з його виробництва в Європі. Про це повідомляє в Facebook офіс віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе.

Повідомляється, що Україна виробляє більше 100 тис. тонн меду на рік.

"Наша країна виробляє понад 100 тисяч тонн на рік, тобто 6% світового меду. Сьогодні в Україні налічується близько 400 тисяч бджолярів, на яких припадає 4 мільйона вуликів", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що основними виробниками меду є вісім областей: Вінницька, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Житомирська, Миколаївська, Полтавська та Кіровоградська, які виробляють 70% українського меду, що поставляється в 35 країн світу. Більшість його Україна експортує в США, Німеччину, Польщу і Францію - всього у 35 країн світу. У 2017 році в країни ЄС було поставлено понад 50 тис. тонн меду.

Нагадаємо, з лютого поточного року право експорту в країни ЄС має 291 українське підприємство. На даний момент 111 з 291 підприємства це виробники харчових продуктів, зокрема м'яса птиці, риби, меду, яєць, молока і молочних продуктів.