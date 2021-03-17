Украина либерализует авиасообщение с одной из европейских стран

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, заключение соглашения позволит либерализовать рынок воздушных перевозок между Украиной и Республикой Сербия.

В частности, соглашение будет определять порядок регулирования осуществления регулярных воздушных перевозок между двумя странами; устанавливать порядок предоставления авиапредприятиям разрешений на выполнение полетов; будет содержать положение о безопасности полетов и авиационной безопасности; регулировать коммерческие аспекты деятельности авиапредприятий.

Кроме того, соглашение не будет предусматривать никаких ограничений по количеству назначенных авиапредприятий, частоты и емкости, типа воздушных судов, а также пунктов назначения/отправления на территориях Украины и Республики Сербия.