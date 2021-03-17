Украина либерализует авиасообщение с одной из европейских стран

Кабинет министров уполномочил главу Государственной авиационной службы Александра Бильчука на подписание соглашения с правительством Республики Сербия о воздушном сообщении. Соглашение не предусматривает ограничений по количеству авиарейсов.
Решение было принято 17 марта в ходе заседания правительства, которое транслировалось в Youtube.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, заключение соглашения позволит либерализовать рынок воздушных перевозок между Украиной и Республикой Сербия.
В частности, соглашение будет определять порядок регулирования осуществления регулярных воздушных перевозок между двумя странами; устанавливать порядок предоставления авиапредприятиям разрешений на выполнение полетов; будет содержать положение о безопасности полетов и авиационной безопасности; регулировать коммерческие аспекты деятельности авиапредприятий.
Кроме того, соглашение не будет предусматривать никаких ограничений по количеству назначенных авиапредприятий, частоты и емкости, типа воздушных судов, а также пунктов назначения/отправления на территориях Украины и Республики Сербия.
Как сообщало РБК-Украина, Украина планировала подписать соглашение об общем авиационном пространстве с Европейским союзом 11 февраля во время заседания Совета ассоциации Украина - ЕС. Но в последний момент подписание было перенесено.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что подписание соглашения между Украиной и Европейским союзом об общем авиационном пространстве возможно в начале марта во время визита президента Европейского совета Шарля Мишеля в Украину. Однако соглашение подписано не было.