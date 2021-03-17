UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина либерализует авиасообщение с одной из европейских стран

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров уполномочил главу Государственной авиационной службы Александра Бильчука на подписание соглашения с правительством Республики Сербия о воздушном сообщении. Соглашение не предусматривает ограничений по количеству авиарейсов.

Решение было принято 17 марта в ходе заседания правительства, которое транслировалось в Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, заключение соглашения позволит либерализовать рынок воздушных перевозок между Украиной и Республикой Сербия.

В частности, соглашение будет определять порядок регулирования осуществления регулярных воздушных перевозок между двумя странами; устанавливать порядок предоставления авиапредприятиям разрешений на выполнение полетов; будет содержать положение о безопасности полетов и авиационной безопасности; регулировать коммерческие аспекты деятельности авиапредприятий.

Кроме того, соглашение не будет предусматривать никаких ограничений по количеству назначенных авиапредприятий, частоты и емкости, типа воздушных судов, а также пунктов назначения/отправления на территориях Украины и Республики Сербия.

Как сообщало РБК-Украина, Украина планировала подписать соглашение об общем авиационном пространстве с Европейским союзом 11 февраля во время заседания Совета ассоциации Украина - ЕС. Но в последний момент подписание было перенесено.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что подписание соглашения между Украиной и Европейским союзом об общем авиационном пространстве возможно в начале марта во время визита президента Европейского совета Шарля Мишеля в Украину. Однако соглашение подписано не было.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныСербияавиасообщение
Читайте также
Ryanair запускает 18 маршрутов из Украины: список
Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами. Но квоты остаются
Прогноз погоды