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Украина и Кувейт запускают прямое авиасообщение

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Четверг 01 июля 2021 19:48
Украина и Кувейт запускают прямое авиасообщение Фото: Украина и Кувейт запускают прямое авиасообщение (flickr.com/30415438@N06)
Автор: РБК-Украина

Украина и Кувейт запускают прямое авиасообщение. Первый полет запланирован на 13 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Впервые за много лет запускается прямой авиарейс Эль-Кувейт - Киев. Активизация деловых контактов и увеличения количества иностранных туристов в Украине - среди приоритетов украинской дипломатии на экономическом направлении. Надеюсь, что уже в ближайшее время, после ослабления карантина в Кувейте, украинские туристы также смогут посетить эту замечательную страну", - заявил заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник.

Осуществлять перелеты будет авиакомпания Jazeera Airways. Рейсы будут проводить дважды в неделю. С Кувейта в Киев будут летать во вторник и пятницу. Из Киева в Кувейт - в среду и субботу.

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Украина Кувейт авиасообщение
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