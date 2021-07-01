Украина и Кувейт запускают прямое авиасообщение

"Впервые за много лет запускается прямой авиарейс Эль-Кувейт - Киев. Активизация деловых контактов и увеличения количества иностранных туристов в Украине - среди приоритетов украинской дипломатии на экономическом направлении. Надеюсь, что уже в ближайшее время, после ослабления карантина в Кувейте, украинские туристы также смогут посетить эту замечательную страну", - заявил заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник.

Осуществлять перелеты будет авиакомпания Jazeera Airways. Рейсы будут проводить дважды в неделю. С Кувейта в Киев будут летать во вторник и пятницу. Из Киева в Кувейт - в среду и субботу.