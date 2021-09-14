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Украина до конца года может отменить мораторий на экспорт леса, - Гослесагентство

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Киев, Вторник 14 сентября 2021 15:48
Украина до конца года может отменить мораторий на экспорт леса, - Гослесагентство Фото: украинский лес может пойти на экспорт (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Верховная рада Украины еще до конца года может отменить мораторий на экспорт леса. Открытие прозрачного рынка не несет значительных угроз лесному фонду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Госагентства лесных ресурсов Юрия Болоховца для "Интерфакс-Украина".

"Я прогнозирую, что до конца года закон о рынке древесины будет принят. Я не вижу больших угроз ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни с точки зрения защиты и поддержки украинского бизнеса", - отметил он.

По его словам, в Украине уже фактически работают по европейским ценам, поэтому ажиотажный спрос со стороны экспортеров не ожидается.

Он также уточнил, что раньше украинский рынок леса представлял интерес для иностранцев из-за дешевой нелегально заготовленной древесины, но такой ситуации уже на сегодня нет.

Напомним, в 2020 году Европейский союз победил в арбитраже с Украиной о запрете экспорта леса-кругляка. Украинская сторона должна отменить введенный в 2015 году мораторий.

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