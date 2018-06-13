Подписание меморандума состоялось 7 июня

Украина и Китай подписали меморандум о содействии взаимной торговле мясом птицы. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

"Глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа подписал меморандум о взаимопонимании между Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики и Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей о сотрудничестве и содействии взаимной торговле мясом птицы между Украиной и Китаем", - говорится в сообщении.

Подписание меморандума состоялось 7 июня 2018 года в г. Нинбо.

"Данный меморандум откроет новые возможности диверсификации рынка сбыта украинского мяса птицы, повышения конкурентоспособности украинских пищевых продуктов на мировых рынках, что положительно повлияет на имидж Украины как надежного торгового партнера и будет способствовать развитию экономики государства", - отметил Лапа.

Указано, что подписание документа обеспечит взаимный обмен информацией, документацией, результатами достижений по вопросам профилактики и борьбы с гриппом птицы и другими болезнями птицы; проведение оценки рисков и переговоров по контролю и санитарных требований, необходимых для торговли мясом птицы.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что Украина заинтересована в расширении рынка Китая для доступа украинских товаров.