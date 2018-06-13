Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Украина и Китай подписали меморандум о содействии взаимной торговле мясом птицы

НовостиАПК    13.06.2018 - 22:17
Фото: Владимир Лапа (УНИАН)
Фото: Владимир Лапа (УНИАН)

Подписание меморандума состоялось 7 июня

Украина и Китай подписали меморандум о содействии взаимной торговле мясом птицы. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

"Глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа подписал меморандум о взаимопонимании между Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики и Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей о сотрудничестве и содействии взаимной торговле мясом птицы между Украиной и Китаем", - говорится в сообщении.

Подписание меморандума состоялось 7 июня 2018 года в г. Нинбо.

"Данный меморандум откроет новые возможности диверсификации рынка сбыта украинского мяса птицы, повышения конкурентоспособности украинских пищевых продуктов на мировых рынках, что положительно повлияет на имидж Украины как надежного торгового партнера и будет способствовать развитию экономики государства", - отметил Лапа.

Указано, что подписание документа обеспечит взаимный обмен информацией, документацией, результатами достижений по вопросам профилактики и борьбы с гриппом птицы и другими болезнями птицы; проведение оценки рисков и переговоров по контролю и санитарных требований, необходимых для торговли мясом птицы.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что Украина заинтересована в расширении рынка Китая для доступа украинских товаров.

Нацполиция и Администрация по борьбе с наркотиками США подписали меморандум о сотрудничестве Товарооборот между КНР и Украиной увеличивается, - Омелян
Теги публикации: Китай, меморандум, Госпродпотребслужба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Запустили в голову бутылкой": в Киеве ромы напали на подростка
"Чемпионат войны": художник из Днепра создал альтернативный календарь к ЧМ-2018
"Вам напомнить, что вы женат": Юрий Горбунов "засветился" в компании четырех красоток (фото)
"Ехала в роддом с температурой": Алена Шоптенко рассказала о родах
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь