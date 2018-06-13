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Україна та Китай підписали меморандум про сприяння взаємній торгівлі м’ясом птиці

НовиниАПК    13.06.2018 - 22:17
Фото: Володимир Лапа (УНІАН)
Фото: Володимир Лапа (УНІАН)

Підписання меморандуму відбулося 7 червня

Україна та Китай  підписали меморандум про сприяння взаємній торгівлі м’ясом птиці. Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

"Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа підписав меморандум про взаєморозуміння між Головним митним управлінням Китайської народної республіки та Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо співробітництва та сприяння взаємній торгівлі м’ясом птиці між Україною та Китаєм", - сказано у повідомленні.

Підписання меморандуму відбулося 7 червня 2018 року у м. Нінбо.

"Даний меморандум відкриє нові можливості щодо диверсифікації ринку збуту українського м’яса птиці, підвищення конкурентоздатності українських харчових продуктів на світових ринках, що позитивно вплине на імідж України як надійного торговельного партнера та сприятиме розвитку економіки нашої держави", - зазначив Лапа.

Вказано, що підписання документу забезпечить взаємний обмін інформацією, документацією, результатами досягнень з питань профілактики та боротьби з грипом птиці та іншими хворобами птиці; проведення оцінки ризиків та переговорів щодо інспектування та санітарних вимог, необхідних для торгівлі м’ясом птиці.

Нагадаємо, у минулому році повідомлялося, що Україна зацікавлена в розширенні ринку Китаю для доступу українських товарів.

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Теги публікації: Китай, меморандум, Госпродпотребслужба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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