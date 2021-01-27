Украина и Канада расширили сотрудничество по упрощению визового режима

Фото: Дмитрий Кулеба и Арсен Аваков (mfa.gov.ua)

Правительства Украины и Канады расширяют сотрудничество по вопросам миграции и упрощению режима поездок для украинцев. Представители стран создали рабочую группу по вопросам мобильности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Мендичино подписали письмо о намерениях создать украинского-канадскую рабочую группу по вопросам мобильности между Министерством иностранных дел Украины, Министерством внутренних дел Украины и Министерством по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа будет работать над широким спектром вопросов в сфере миграции и мобильности, включая вопросам упрощения режима поездок граждан Украины в Канаду.

"Рабочая группа станет эффективным инструментом совместного реагирования на мировые вызовы в сфере миграции и новой платформой диалога на пути к упрощению режима поездок граждан Украины в Канаду", - заявил Кулеба.

В Министерстве по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады заявили, что рабочая группа по мобильности является уникальным партнерством между странами, которое позволит Канаде и Украине поделиться опытом управления миграцией, увеличить набор персонала, а также позволит продвигать канадские программы экономической иммиграции и укрепить сотрудничество по вопросам, связанных с миграцией.

Ранее сообщалось, что Канада не согласна с выплатами Ирана семьям погибших в катастрофе МАУ над Тегераном.

При этом Иран до сих пор не передал данные о фигурантах дела о катастрофе МАУ.